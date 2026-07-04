В «Ахмате» заявили о завершении летней трансферной кампании

Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, как клуб проводит летнюю трансферную кампанию.

«Возможны трансферы как на вход, так и на выход. Я думаю, мы выполнили на 90% то, что было задумано на трансферное окно. Мы трансферную кампанию закончили ещё до чемпионата мира. Просто трансферные договорённости и технические моменты подписания немного сдвинули сроки. По большому счёту наша трансферная кампания была закрыта до старта чемпионата», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне-2025/2026 РПЛ грозненцы заняли девятое место в турнирной таблице.