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В «Ахмате» заявили о завершении летней трансферной кампании

В «Ахмате» заявили о завершении летней трансферной кампании
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Спортивный директор грозненского «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал, как клуб проводит летнюю трансферную кампанию.

«Возможны трансферы как на вход, так и на выход. Я думаю, мы выполнили на 90% то, что было задумано на трансферное окно. Мы трансферную кампанию закончили ещё до чемпионата мира. Просто трансферные договорённости и технические моменты подписания немного сдвинули сроки. По большому счёту наша трансферная кампания была закрыта до старта чемпионата», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В минувшем сезоне-2025/2026 РПЛ грозненцы заняли девятое место в турнирной таблице.

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