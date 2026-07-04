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Дезире Дуэ высказался о конкуренции с Брэдли Баркола в сборной Франции

Дезире Дуэ высказался о конкуренции с Брэдли Баркола в сборной Франции
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Нападающий сборной Франции Дезире Дуэ рассказал о соперничестве со своим одноклубником «ПСЖ» Брэдли Баркола за место в атакующей линии национальной команды на чемпионате мира — 2026.

«Мы — часть единого коллектива. Это чемпионат мира, турнир, не похожий ни на один другой. Тренер принимает решение по стартовому составу, но у каждого члена команды есть своя роль, и каждый может сделать разницу. Когда придёт время, если должен играть Брэдли, он будет готов. Если я должен играть, я буду готов и дам результат.

У нас разные профили, которые отлично работают вместе. Я универсален и могу сыграть на нескольких позициях: в полузащите, в атаке, центрального нападающего, справа или слева. Мне чуть комфортнее в ограниченном пространстве или при игре в центре поля. Брэдли — прежде всего вингер. Он одарён сумасшедшей скоростью, будь то движение с мячом или атака свободных зон», — приводит слова Дуэ официальный сайт ФИФА.

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