Палмер: я мог бы дать Англии то, чего не хватает

Полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался о своём отсутствии в заявке сборной Англии на чемпионат мира 2026 года. Футболист заявил, что мог бы добавить команде новые качества, и выразил желание доказать, что решение главного тренера было ошибочным.

«Каждый игрок хочет быть на чемпионате мира. Но это решение, которое я не могу изменить, и оно было трудным, по какой бы то ни было причине. Я знаю, что мог бы предложить команде — нечто иное, чего нет у тех, кого выбрал тренер. Когда тебе говорят, что ты, по сути, недостаточно хорош, хочется доказать обратное», — приводит слова Палмера The Times.

Тухель объяснял решение тем, что Палмер провёл не лучший сезон и не был достаточно влиятелен в матчах за сборную. Англия вышла в 1/8 финала, где встретится с Мексикой на стадионе «Ацтека».