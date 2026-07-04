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Четыре клуба отправили в «Ювентус» запрос о трансфере Опенда — La Gazzetta dello Sport

Четыре клуба отправили в «Ювентус» запрос о трансфере Опенда — La Gazzetta dello Sport
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Туринский «Ювентус» получил предложения о трансфере нападающего Луа Опенда от четырёх клубов. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, речь идёт о командах Лиги 1 — «Лансе», «Лионе» и «Ренне», а также о «Ковентри Сити» из английской Премьер-лиги.

В минувшем сезоне Луа Опенда принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн. Ранее бельгиец также выступал за «РБ Лейпциг», «Ланс», «Витесс» и «Брюгге».

Ранее Опенда провёл за кроваво-золотых 42 матча, в которых забил 21 гол и отдал четыре голевые передачи.

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