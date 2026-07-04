Джейми Каррагер: по итогам последних 12 месяцев Гарри Кейн должен получить «Золотой мяч»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне телеэксперт Джейми Каррагер высказался о шансах нападающего «Баварии» Гарри Кейна на получение «Золотого мяча».

«По итогам последних 12 месяцев Гарри Кейн должен получить «Золотой мяч». К сожалению, он, скорее всего, его не выиграет, потому что в год проведения чемпионата мира награда обязательно достанется главному игроку команды-победительницы. Как бы мне ни хотелось верить, что сборная Англии всё ещё может выиграть чемпионат мира — 2026, эту точку зрения ничто не подтверждает — особенно после последних матчей», — приводит слова Каррагера The Telegraph.