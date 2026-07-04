Салах выбрал из Роналду, Месси, Неймара и Кейна соперника для «последнего танца»

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах ответил на вопрос, с кем из футболистов своего поколения — Криштиану Роналду, Лионель Месси, Гарри Кейн или Неймар — он хотел бы встретиться в «последнем танце» на прощальном крупном турнире для звёзд.

«Месси», — цитирует Салаха FOLHA.

Сборная Египта вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где встретится со сборной Аргентины. Для 34-летнего Салаха этот турнир — третий в карьере, для 38-летнего Месси — шестой и, как ранее заявлял сам футболист, последний. В 1/16 финала против Кабо-Верде аргентинец отметился голом и голевой передачей.

Матч Египет — Аргентина состоится 7 июля в Атланте. Победитель выйдет в четвертьфинал.