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Салах выбрал из Роналду, Месси, Неймара и Кейна соперника для «последнего танца»

Салах выбрал из Роналду, Месси, Неймара и Кейна соперника для «последнего танца»
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Нападающий сборной Египта Мохамед Салах ответил на вопрос, с кем из футболистов своего поколения — Криштиану Роналду, Лионель Месси, Гарри Кейн или Неймар — он хотел бы встретиться в «последнем танце» на прощальном крупном турнире для звёзд.

«Месси», — цитирует Салаха FOLHA.

Сборная Египта вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, где встретится со сборной Аргентины. Для 34-летнего Салаха этот турнир — третий в карьере, для 38-летнего Месси — шестой и, как ранее заявлял сам футболист, последний. В 1/16 финала против Кабо-Верде аргентинец отметился голом и голевой передачей.

Матч Египет — Аргентина состоится 7 июля в Атланте. Победитель выйдет в четвертьфинал.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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