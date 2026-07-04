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«Рано или поздно это бы случилось». Дзенга — о рекордной «сухой» серии Симона на ЧМ

«Рано или поздно это бы случилось». Дзенга — о рекордной «сухой» серии Симона на ЧМ
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Бывший голкипер «Интера» Вальтер Дзенга отреагировал на достижение вратаря сборной Испании Уная Симона на чемпионате мира — 2026, который побил его рекорд по «сухим» минутам на мировом первенстве. Это произошло в матче 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Австрии (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

«Рекорды существуют для того, чтобы их превосходили. Рано или поздно это бы случилось. Я рад, что мой рекорд держался на протяжении 36 лет. Кстати, я его установил в рамках одного чемпионата мира, а не двух, но всё в порядке. Я рад, что мог радоваться этому в течение 36 лет. Хотя в Италии об этом никто не помнит, никому нет до этого дела (улыбается)», — приводит слова Дзенги Football Italia со ссылкой на RSI Sport.

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