«Рано или поздно это бы случилось». Дзенга — о рекордной «сухой» серии Симона на ЧМ

Бывший голкипер «Интера» Вальтер Дзенга отреагировал на достижение вратаря сборной Испании Уная Симона на чемпионате мира — 2026, который побил его рекорд по «сухим» минутам на мировом первенстве. Это произошло в матче 1/16 финала ЧМ-2026 между сборными Испании и Австрии (3:0).

«Рекорды существуют для того, чтобы их превосходили. Рано или поздно это бы случилось. Я рад, что мой рекорд держался на протяжении 36 лет. Кстати, я его установил в рамках одного чемпионата мира, а не двух, но всё в порядке. Я рад, что мог радоваться этому в течение 36 лет. Хотя в Италии об этом никто не помнит, никому нет до этого дела (улыбается)», — приводит слова Дзенги Football Italia со ссылкой на RSI Sport.