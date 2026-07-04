Саммервилл ответил на хейт после вылета Нидерландов с ЧМ-2026

Вингер сборной Нидерландов и английского «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл опубликовал обращение после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2026. Ранее Королевская футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) осудила расистские оскорбления в адрес игроков, не реализовавших свои удары в серии пенальти матча 1/16 финала со сборной Марокко. Саммервилл, наряду с Джастином Клюйвертом и Квинтеном Тимбером, оказался в числе тех, кто допустил промах.

«Горд и рад получить шанс сыграть на моём дебютном чемпионате мира и разделить поле с командой. Мы приехали на турнир с одной мечтой — войти в историю для нашей страны. К сожалению, всё завершилось не так, как мы хотели. Это непросто принять.

Я хотел бы поблагодарить Рональда Кумана и пожелать ему всего наилучшего в будущем. Также хочу поблагодарить моих партнёров по команде и персонал. Расизму нет места. Ни в футболе, ни в обществе. Давайте будем лучше и подадим правильный пример следующему поколению», — написал Саммервилл на своей странице в социальных сетях.