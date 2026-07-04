Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саммервилл ответил на хейт после вылета Нидерландов с ЧМ-2026

Саммервилл ответил на хейт после вылета Нидерландов с ЧМ-2026
Комментарии

Вингер сборной Нидерландов и английского «Вест Хэма» Крисенсио Саммервилл опубликовал обращение после вылета национальной команды с чемпионата мира — 2026. Ранее Королевская футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) осудила расистские оскорбления в адрес игроков, не реализовавших свои удары в серии пенальти матча 1/16 финала со сборной Марокко. Саммервилл, наряду с Джастином Клюйвертом и Квинтеном Тимбером, оказался в числе тех, кто допустил промах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
30 июня 2026, вторник. 04:00 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
2 : 3
Марокко
1:0 Гакпо – 72'     1:1 Диоп – 90+1'    

«Горд и рад получить шанс сыграть на моём дебютном чемпионате мира и разделить поле с командой. Мы приехали на турнир с одной мечтой — войти в историю для нашей страны. К сожалению, всё завершилось не так, как мы хотели. Это непросто принять.

Я хотел бы поблагодарить Рональда Кумана и пожелать ему всего наилучшего в будущем. Также хочу поблагодарить моих партнёров по команде и персонал. Расизму нет места. Ни в футболе, ни в обществе. Давайте будем лучше и подадим правильный пример следующему поколению», — написал Саммервилл на своей странице в социальных сетях.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Полузащитник Нидерландов Гравенберх высказался после вылета сборной с ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android