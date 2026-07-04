Футболка Майкла Олисе стала самым продаваемым товаром на чемпионате мира — Le Parisien

Вингер сборной Франции Майкл Олисе лидирует по количеству проданных футболок среди игроков национальной команды на текущем чемпионате мира — 2026, сообщает Le Parisien. Спрос на экипировку с фамилией игрока резко вырос на фоне его результативных выступлений на турнире. Ретейлеры не справляются с объёмом заказов, из-за чего болельщики столкнулись с дефицитом товара в официальных точках продаж. В данный момент сборная Франции находится в Филадельфии (США), где готовится к матчу 1/8 финала со сборной Парагвая. Игра пройдёт в воскресенье, 5 июля, в 00:00 мск.

На пути к этой стадии французы одержали четыре победы в четырёх матчах с общим счётом 13:2, поочерёдно обыграв Сенегал (3:1), Ирак (3:0), Норвегию (4:1) и Швецию (3:0) в 1/16 финала. На счету Олисе — четыре матча в стартовом составе, в которых он отметился шестью голевыми передачами.