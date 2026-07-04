Канада — Марокко: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026 начнётся в 20:00 мск

В субботу, 4 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Канады и Марокко. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам группового этапа сборная Канады набрала четыре очка и заняла второе место в квартете B. Национальная команда Марокко заработала семь очков и расположилась на второй строчке в группе C.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).