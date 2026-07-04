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Скалони — о 100-м матче на посту главного тренера Аргентины: он оставил самый сильный след

Скалони — о 100-м матче на посту главного тренера Аргентины: он оставил самый сильный след
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выделил матч с Кабо-Верде на ЧМ-2026 из всех игр, которые он провёл, возглавляя национальную команду. Матч 1/16 финала турнира стал для Скалони 100-м на посту главного тренера. Аргентина выиграла его со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«После третьего гола я хотел только одного — чтобы игра закончилась. Все думали, что это будет лёгкая прогулка, но мы сами понимали, что это не так. Гол, который они забили, сделав счёт 2:2, был невероятным.

Из всех 100 матчей именно этот оставил у меня самый сильный след. Потому что это чемпионат мира, потому что были очень сложные моменты, и нам пришлось находить силы, чтобы вернуться в игру. Многое из произошедшего поможет мне как тренеру. Так уж вышло, что всё это случилось как раз в 100-м матче. Хорошо, что мы выиграли, иначе статистика была бы печальной», – приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/8 финала турнира Аргентина сыграет со сборной Египта.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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