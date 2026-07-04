Скалони — о 100-м матче на посту главного тренера Аргентины: он оставил самый сильный след

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выделил матч с Кабо-Верде на ЧМ-2026 из всех игр, которые он провёл, возглавляя национальную команду. Матч 1/16 финала турнира стал для Скалони 100-м на посту главного тренера. Аргентина выиграла его со счётом 3:2.

«После третьего гола я хотел только одного — чтобы игра закончилась. Все думали, что это будет лёгкая прогулка, но мы сами понимали, что это не так. Гол, который они забили, сделав счёт 2:2, был невероятным.

Из всех 100 матчей именно этот оставил у меня самый сильный след. Потому что это чемпионат мира, потому что были очень сложные моменты, и нам пришлось находить силы, чтобы вернуться в игру. Многое из произошедшего поможет мне как тренеру. Так уж вышло, что всё это случилось как раз в 100-м матче. Хорошо, что мы выиграли, иначе статистика была бы печальной», – приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/8 финала турнира Аргентина сыграет со сборной Египта.