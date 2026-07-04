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Возинья: это был матч Кабо-Верде с Аргентиной, а не против Месси

Возинья: это был матч Кабо-Верде с Аргентиной, а не против Месси
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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья высказался после поражения от Аргентины (2:3) в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года. Голкипер подчеркнул, что команда заставила весь мир говорить о себе и достойно провела встречу.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Мы сделали так, что весь мир узнал о Кабо-Верде. Мы достойно сыграли против Аргентины. Это был не поединок между Возиньей и Месси, а между Кабо-Верде и Аргентиной. Конечно, итоговый результат разочаровывает, но мы должны испытывать счастье и гордость. У нас отличная команда и очень качественные игроки», — приводит слова Возиньи A Bola.

40-летний вратарь сделал семь сейвов и стал одним из главных героев матча. Кабо-Верде впервые участвовало в финальной стадии чемпионата мира и завершило выступление на стадии 1/16 финала. В матче с Кабо-Верде Месси отметился голом и голевой передачей, а также стал лучшим игроком матча.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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