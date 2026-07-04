Юрген Клопп: немецкий футбол находится на перепутье. Нужны фундаментальные изменения

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о кризисе в структуре национальной команды и клубной системы Германии.

«Немецкий футбол находится на перепутье. Сейчас мы должны пойти на фундаментальные изменения. Приведу ли к ним в итоге я или кто-то другой, не меняет того факта, что эти реформы необходимы», — заявил Клопп в эфире MagentaTV.

Напомним, сборная Германии завершила своё выступление на чемпионате мира — 2026, проиграв в 1/16 финала Парагваю в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4 пен.). В групповом этапе сборная Германии обыграла Кюрасао (7:1), Кот-д'Ивуар (2:1) и уступила сборной Эквадора (1:2).