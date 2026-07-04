Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Время принять новый вызов». Родригес – о трансфере из «Барселоны» в загребское «Динамо»

«Время принять новый вызов». Родригес – о трансфере из «Барселоны» в загребское «Динамо»
Комментарии

Полузащитник сборной Испании U-21 Дани Родригес прокомментировал свой уход из «Барселоны». 20-летний футболист является воспитанником клуба; со следующего сезона он будет выступать за загребское «Динамо».

«Завершается очень важный этап моей жизни. После шести лет в «Барсе» настало время принять новый вызов. Я пришёл сюда ребёнком, полным надежд, а ухожу, повзрослев как футболист и как личность, с опытом и знаниями, которые останутся со мной навсегда.

На этом пути у меня была возможность многому научиться и осуществить одно из своих самых заветных желаний: дебютировать в основном составе. Хочу поблагодарить всех товарищей по команде, тренеров, сотрудников клуба и болельщиков за то, что были частью этого этапа.

Теперь начинается новая глава. Я встречаю её с воодушевлением, амбициями и огромным желанием продолжать расти. Спасибо за эти шесть лет, «Барселона»», – опубликовал Родригес в своих социальных сетях.

В сезоне-2025/2026 футболист провёл 20 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. В мае 2025 года он дебютировал за основную команду «Барселоны» в матче испанской Ла Лиги с «Вальядолидом» (2:1).

Испания — Примера . 34-й тур
03 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Санчес – 6'     1:1 Рафинья – 54'     1:2 Лопес – 60'    
Материалы по теме
Вингер «Барселоны» Родригес перейдёт в «Динамо» Загреб
Марк-Андре тер Штеген переходит из «Барселоны» в «Аякс» — Фабрицио Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android