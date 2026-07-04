«Время принять новый вызов». Родригес – о трансфере из «Барселоны» в загребское «Динамо»

Полузащитник сборной Испании U-21 Дани Родригес прокомментировал свой уход из «Барселоны». 20-летний футболист является воспитанником клуба; со следующего сезона он будет выступать за загребское «Динамо».

«Завершается очень важный этап моей жизни. После шести лет в «Барсе» настало время принять новый вызов. Я пришёл сюда ребёнком, полным надежд, а ухожу, повзрослев как футболист и как личность, с опытом и знаниями, которые останутся со мной навсегда.

На этом пути у меня была возможность многому научиться и осуществить одно из своих самых заветных желаний: дебютировать в основном составе. Хочу поблагодарить всех товарищей по команде, тренеров, сотрудников клуба и болельщиков за то, что были частью этого этапа.

Теперь начинается новая глава. Я встречаю её с воодушевлением, амбициями и огромным желанием продолжать расти. Спасибо за эти шесть лет, «Барселона»», – опубликовал Родригес в своих социальных сетях.

В сезоне-2025/2026 футболист провёл 20 матчей, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач. В мае 2025 года он дебютировал за основную команду «Барселоны» в матче испанской Ла Лиги с «Вальядолидом» (2:1).