«Динамо» Махачкала обыграло «Ленинградец» в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и санкт-петербургский «Ленинградец». Встреча состоялась на стадионе «Спартак» в Санкт-Петербурге. Победу во встрече со счётом 3:0 праздновали махачкалинцы.

Счёт открыл нападающий Гамид Алагаров, реализовав пенальти на 28-й минуте. Во втором тайме на 47-й минуте защитник Ильяс Ахмедов забил второй гол. На 49-й минуте защитник Темиркан Сундуков забил третий гол.

По итогам сезона-2025/2026 «Динамо» Махачкала набрало 26 очков и заняло 14-е место в таблице МИР Российской Премьер-Лиги. «Ленинградец» расположился на первой строчке в группе Золото во Второй лиге, набрав 34 очка.