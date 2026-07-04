«Динамо» Махачкала обыграло «Ленинградец» в товарищеском матче
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Завершён товарищеский матч, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и санкт-петербургский «Ленинградец». Встреча состоялась на стадионе «Спартак» в Санкт-Петербурге. Победу во встрече со счётом 3:0 праздновали махачкалинцы.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 июля 2026, суббота. 11:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
3 : 0
Ленинградец
Ленинградская область, Россия
1:0 Агаларов – 28' 2:0 Ахмедов – 47' 3:0 Сундуков – 49'
Счёт открыл нападающий Гамид Алагаров, реализовав пенальти на 28-й минуте. Во втором тайме на 47-й минуте защитник Ильяс Ахмедов забил второй гол. На 49-й минуте защитник Темиркан Сундуков забил третий гол.
По итогам сезона-2025/2026 «Динамо» Махачкала набрало 26 очков и заняло 14-е место в таблице МИР Российской Премьер-Лиги. «Ленинградец» расположился на первой строчке в группе Золото во Второй лиге, набрав 34 очка.
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