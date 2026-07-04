«Команда проявила настоящий характер». Скалони — о выходе Аргентины в 1/8 финала ЧМ
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони похвалил свою команду после выхода в следующий этап чемпионата мира – 2026. В 1/16 финала аргентинцы обыграли национальную команду Кабо-Верде со счётом 3:2.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29' 1:1 Дуарте – 59' 2:1 Мартинес – 92' 2:2 Лопеш Кабрал – 103' 3:2 Боржеш – 111'
«Усталость была вызвана дополнительным временем, до него мы чувствовали себя нормально. Когда играешь с полной самоотдачей, это компенсирует недостаток кислорода. В этом смысле команда проявила настоящий характер. Самое лучшее в ней — умение держать удар и продолжать атаковать. Мы справились с ситуацией и исправим то, что нужно», – приводит слова Скалони Mundo Deportivo.
ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/8 финала турнира аргентинцам предстоит встретиться со сборной Египта.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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