«Команда проявила настоящий характер». Скалони — о выходе Аргентины в 1/8 финала ЧМ

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони похвалил свою команду после выхода в следующий этап чемпионата мира – 2026. В 1/16 финала аргентинцы обыграли национальную команду Кабо-Верде со счётом 3:2.

«Усталость была вызвана дополнительным временем, до него мы чувствовали себя нормально. Когда играешь с полной самоотдачей, это компенсирует недостаток кислорода. В этом смысле команда проявила настоящий характер. Самое лучшее в ней — умение держать удар и продолжать атаковать. Мы справились с ситуацией и исправим то, что нужно», – приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/8 финала турнира аргентинцам предстоит встретиться со сборной Египта.