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Суперкомпьютер Opta обновил шансы Франции на победу в ЧМ-2026 перед 1/8 финала

Суперкомпьютер Opta обновил шансы Франции на победу в ЧМ-2026 перед 1/8 финала
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Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026 перед стартом 1/8 финала.

Шансы сборной Франции на титул увеличились до 28,89% (после группового этапа этот показатель составлял 18,66%). В тройку лидеров также входят команды Аргентины (16,32%) и Испании (12,96%).

Напомним, французы одержали четыре победы в четырёх матчах с общим счётом 13:2, поочерёдно обыграв Сенегал (3:1), Ирак (3:0), Норвегию (4:1) и Швецию (3:0) в 1/16 финала. В данный момент сборная Франции находится в Филадельфии (США), где готовится к матчу 1/8 финала со сборной Парагвая. Игра пройдёт в воскресенье, 5 июля, в 00:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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