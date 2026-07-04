Суперкомпьютер Opta обновил шансы Франции на победу в ЧМ-2026 перед 1/8 финала

Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026 перед стартом 1/8 финала.

Шансы сборной Франции на титул увеличились до 28,89% (после группового этапа этот показатель составлял 18,66%). В тройку лидеров также входят команды Аргентины (16,32%) и Испании (12,96%).

Напомним, французы одержали четыре победы в четырёх матчах с общим счётом 13:2, поочерёдно обыграв Сенегал (3:1), Ирак (3:0), Норвегию (4:1) и Швецию (3:0) в 1/16 финала. В данный момент сборная Франции находится в Филадельфии (США), где готовится к матчу 1/8 финала со сборной Парагвая. Игра пройдёт в воскресенье, 5 июля, в 00:00 мск.