Агентство «Звонко» составило первый рейтинг видимости клубов МИР Российской Премьер-Лиги, ориентируясь на ответы шести нейросетей. Исследование показало, что узнаваемость команды зависит не от её места в турнирной таблице, а от объёма упоминаний в ключевых спортивных медиа. Рейтинг опубликован на сайте агентства 4 июля.

Опрос проводился среди ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini, «Алисы» и GigaChat. Нейросетям задавали вопросы трёх типов: без указания названия, с пометкой «ФК» и без слова «футбол». «Зенит» оказался единственным клубом, которого уверенно идентифицируют все шесть моделей. Остальные команды демонстрируют нестабильные результаты в зависимости от платформы.

Исследование выявило несколько парадоксов. Клубы «Крылья Советов», «Ахмат» и махачкалинское «Динамо» получают подробные и корректные ответы при прямом вопросе, но почти не фигурируют в общих списках команд РПЛ. Некоторые названия ИИ вовсе не распознаёт как спортивные: «Балтика» ассоциируется с брендом напитков, «Акрон» — с городом в США, а «Родина» — с отечеством.

Российские модели «Алиса» и GigaChat, обученные на локальных данных, знают молодые клубы кратно лучше западных аналогов. Главный вывод исследования: рейтинг ИИ-видимости — это отражение спортивного медиаполя, а не турнирной таблицы, и на него можно влиять через контент, работу со СМИ и техническую разметку сайтов.