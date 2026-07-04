Матс Хуммельс прокомментировал игру сборной Кабо-Верде на чемпионате мира — 2026

Бывший защитник сборной Германии Матс Хуммельс высказался о выступлении сборной Кабо-Верде на чемпионате мира — 2026.

«Кабо-Верде. Это была самая впечатляющая игра от явного аутсайдера, которую я когда-либо видел. Моё огромное уважение», — написал Матс Хуммельс в социальной сети X.

Сборная Кабо-Верде завершила выступление на чемпионате мира — 2026 на стадии 1/16 финала, уступив сборной Аргентины со счётом 2:3. На групповом этапе сборная заняла второе место в группе H. Команда набрала три очка, завершив вничью все три матча: с Испанией (0:0), Уругваем (2:2) и Саудовской Аравией (0:0). Выход в плей-офф чемпионата мира — 2026 стал наивысшим достижением в истории национальной команды Кабо-Верде.