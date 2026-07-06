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Португалия — Испания: во сколько начало матча 1/8 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Португалия — Испания: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 6 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Испании. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно будет посмотреть в Okko.

Права на трансляцию игры чемпионата мира – 2026 Португалия — Испания в России принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция также будет доступна в сервисе Okko.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

На стадии 1/16 финала сборная Португалии победила Хорватию со счётом 2:1. Испания обыграла Австрию со счётом 3:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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