Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ахмат» и сербский «Нови Пазар» не смогли выявить победителя в товарищеском матче

«Ахмат» и сербский «Нови Пазар» не смогли выявить победителя в товарищеском матче
Комментарии

Завершён товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и сербский «Нови Пазар». Последняя игра второго летнего тренировочного сбора грозненского клуба закончилась со счётом 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 июля 2026, суббота. 12:00 МСК
Нови Пазар
Нови-Пазар, Сербия
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
1:0 Сади – 5'     1:1 Силва – 27'    

Оба гола были забиты в первом тайме встречи. Счёт на пятой минуте матча открыл нападающий сербской команды Доминик Сади. Нападающий «Ахмата» Исмаэл Силва сравнял его на 27-й минуте. В сезоне-2025/2026 форвард грозненского клуба сыграл в 26 матчах МИР Российской Премьер-Лиги и забил всего один гол.

По итогам сезона-2025/2026 «Ахмат» набрал 37 очков и занял девятое место в таблице РПЛ. «Нови Пазар» расположился на пятой строчке плей-офф чемпионов сербской Суперлиги, набрав 52 очка.

Материалы по теме
Эксклюзив
В «Ахмате» заявили о завершении летней трансферной кампании
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android