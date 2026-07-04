«Ахмат» и сербский «Нови Пазар» не смогли выявить победителя в товарищеском матче
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Завершён товарищеский матч, в котором встречались грозненский «Ахмат» и сербский «Нови Пазар». Последняя игра второго летнего тренировочного сбора грозненского клуба закончилась со счётом 1:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 июля 2026, суббота. 12:00 МСК
Нови Пазар
Нови-Пазар, Сербия
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный, Россия
1:0 Сади – 5' 1:1 Силва – 27'
Оба гола были забиты в первом тайме встречи. Счёт на пятой минуте матча открыл нападающий сербской команды Доминик Сади. Нападающий «Ахмата» Исмаэл Силва сравнял его на 27-й минуте. В сезоне-2025/2026 форвард грозненского клуба сыграл в 26 матчах МИР Российской Премьер-Лиги и забил всего один гол.
По итогам сезона-2025/2026 «Ахмат» набрал 37 очков и занял девятое место в таблице РПЛ. «Нови Пазар» расположился на пятой строчке плей-офф чемпионов сербской Суперлиги, набрав 52 очка.
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