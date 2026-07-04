Лисандро Мартинес назвал Лионеля Месси величайшим спортсменом в истории

Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес высказался о роли капитана команды Лионеля Месси, отметив его профессионализм и мотивацию на текущем чемпионате мира — 2026.

«Лео Месси — это колоссальный пример, потому что он очень много страдал на протяжении всей своей карьеры, переживал поражения, но никогда не сдавался. Сегодня он здесь, в возрасте 39 лет, борется, сражается, хотя уже выиграл абсолютно всё и ему больше ничего не нужно доказывать.

Он лучший игрок в истории — не только футбола, но и всего спорта. Это какое-то безумие. И как мы, идущие вслед за ним, можем не продолжать бороться, если лучший футболист всех времён делает это с такой страстью? Мы должны следовать за ним точно так же», — приводит слова Мартинеса ESPN.