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Лисандро Мартинес назвал Лионеля Месси величайшим спортсменом в истории

Лисандро Мартинес назвал Лионеля Месси величайшим спортсменом в истории
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Защитник сборной Аргентины Лисандро Мартинес высказался о роли капитана команды Лионеля Месси, отметив его профессионализм и мотивацию на текущем чемпионате мира — 2026.

«Лео Месси — это колоссальный пример, потому что он очень много страдал на протяжении всей своей карьеры, переживал поражения, но никогда не сдавался. Сегодня он здесь, в возрасте 39 лет, борется, сражается, хотя уже выиграл абсолютно всё и ему больше ничего не нужно доказывать.

Он лучший игрок в истории — не только футбола, но и всего спорта. Это какое-то безумие. И как мы, идущие вслед за ним, можем не продолжать бороться, если лучший футболист всех времён делает это с такой страстью? Мы должны следовать за ним точно так же», — приводит слова Мартинеса ESPN.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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