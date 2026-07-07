Аргентина — Египет: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 7 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Египта. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko.

На стадии 1/16 финала сборная Аргентины прошла Кабо-Верде (3:2 д. вр.). Египет выбил Австралию (1:1, 2:4 пен.).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: