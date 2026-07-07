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Аргентина — Египет: во сколько начало матча 1/8 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Аргентина — Египет: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 7 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Аргентины и Египта. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko.

Права на трансляцию игры чемпионата мира – 2026 Аргентина — Египет в России принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция также будет доступна в сервисе Okko.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

На стадии 1/16 финала сборная Аргентины прошла Кабо-Верде (3:2 д. вр.). Египет выбил Австралию (1:1, 2:4 пен.).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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