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Артём Карпукас заявил, что хотел бы остаться в «Локомотиве»

Артём Карпукас заявил, что хотел бы остаться в «Локомотиве»
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Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о своём будущем в московском клубе. По итогам сезона-2025/2026 «Локомотив» набрал 53 очка и занял третье место в таблице МИР Российской Премьер-Лиги.

— Остаться в «Локомотиве» — приоритетный вариант для тебя?
— Да, я бы хотел договориться, — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В минувшем сезоне-2025/2026 Артём Карпукас в 35 матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7 млн.

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