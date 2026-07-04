Артём Карпукас заявил, что хотел бы остаться в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о своём будущем в московском клубе. По итогам сезона-2025/2026 «Локомотив» набрал 53 очка и занял третье место в таблице МИР Российской Премьер-Лиги.

— Остаться в «Локомотиве» — приоритетный вариант для тебя?

— Да, я бы хотел договориться, — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В минувшем сезоне-2025/2026 Артём Карпукас в 35 матчах во всех турнирах забил два мяча и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 7 млн.