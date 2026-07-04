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«Это будет грандиозно!» Холанд рассказал о своих ощущениях перед матчем с Бразилией на ЧМ

«Это будет грандиозно!» Холанд рассказал о своих ощущениях перед матчем с Бразилией на ЧМ
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с Бразилией. Форвард «Манчестер Сити» признался, что с детства следил за бразильской командой и считает предстоящую встречу особенной.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Бразилия — команда, за которой я следил с детства. Сколько себя помню, у них всегда было столько потрясающих игроков, так что сыграть против Бразилии будет особенным и невероятным. Это такая красивая и удивительная страна. Это будет грандиозно! Когда ты Бразилия, у тебя могут быть лучшие игроки в мире, потому что это и есть Бразилия. Я люблю Бразилию!» — приводит слова Холанда The Touchline.

Холанд забил пять голов в трёх матчах текущего турнира. Он не принимал участия в последней игре группового этапа c Францией. Матч Бразилия — Норвегия состоится 5 июля в Ист-Ратерфорде. Победитель выйдет в четвертьфинал.

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