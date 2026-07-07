Швейцария — Колумбия: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 7 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko.

На стадии 1/16 финала сборная Швейцарии победила Алжир со счётом 2:0, а Колумбия обыграла Гану со счётом 1:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

Невероятные стадионы ЧМ-2026: