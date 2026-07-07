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Швейцария — Колумбия: во сколько начало матча 1/8 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Швейцария — Колумбия: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 7 июля, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии. Игра пройдёт на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko.

Права на трансляцию игры чемпионата мира – 2026 Швейцария — Колумбия в России принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция также будет доступна в сервисе Okko.
ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
4 : 3
Колумбия

На стадии 1/16 финала сборная Швейцарии победила Алжир со счётом 2:0, а Колумбия обыграла Гану со счётом 1:0.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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