«У него сумасшедшее понимание игры». Кержаков — о защитнике Испании Пау Кубарси

Известный российский экс-футболист Александр Кержаков выразил своё восхищение игрой защитника сборной Испании и «Барселоны» Пау Кубарси. 19-летний футболист полностью отыграл все три матча группового этапа ЧМ-2026 и матч 1/16 финала турнира с Австрией (3:0).

«Мне бы хотелось отметить Кубарси. Во-первых, он вообще никому не проигрывает в скорости. Второй момент был при счёте 1:0: Забитцер (полузащитник сборной Австрии. – Прим. «Чемпионата») делал передачу в штрафную, и Кубарси, видя, что он проигрывает мяч, не стал прыгать и пытаться в него сыграть. Он сыграл в корпус нападающему, его сбил, и тот не коснулся мяча. В таком возрасте у него сумасшедшее понимание игры», – сказал Кержаков в шоу «Это Мундиаль, брат!».

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/8 финала турнира Испания сыграет с национальной командой Португалии.