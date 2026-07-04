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«У него сумасшедшее понимание игры». Кержаков — о защитнике Испании Пау Кубарси

«У него сумасшедшее понимание игры». Кержаков — о защитнике Испании Пау Кубарси
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Известный российский экс-футболист Александр Кержаков выразил своё восхищение игрой защитника сборной Испании и «Барселоны» Пау Кубарси. 19-летний футболист полностью отыграл все три матча группового этапа ЧМ-2026 и матч 1/16 финала турнира с Австрией (3:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
02 июля 2026, четверг. 22:00 МСК
Испания
Окончен
3 : 0
Австрия
1:0 Оярсабаль – 36'     2:0 Порро – 66'     3:0 Оярсабаль – 89'    

«Мне бы хотелось отметить Кубарси. Во-первых, он вообще никому не проигрывает в скорости. Второй момент был при счёте 1:0: Забитцер (полузащитник сборной Австрии. – Прим. «Чемпионата») делал передачу в штрафную, и Кубарси, видя, что он проигрывает мяч, не стал прыгать и пытаться в него сыграть. Он сыграл в корпус нападающему, его сбил, и тот не коснулся мяча. В таком возрасте у него сумасшедшее понимание игры», – сказал Кержаков в шоу «Это Мундиаль, брат!».

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/8 финала турнира Испания сыграет с национальной командой Португалии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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