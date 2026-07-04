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Андрей Аршавин: я был противником расширения ЧМ, но организаторы могут быть довольны

Андрей Аршавин: я был противником расширения ЧМ, но организаторы могут быть довольны
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Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о чемпионате мира 2026 года, признав, что его первоначальный скепсис по поводу расширенного формата турнира не оправдался.

«Я был противником того, что на чемпионате мира участвовало много команд. Считал, что будет слишком низкий уровень футбола. Но, несмотря на крупные счета в матчах, организаторы могут быть довольны. Везде, где я был, были полные стадионы. Внутри стадиона каждый матч вызывает большой праздник. Все возможные звёзды из Америки посетили чемпионат мира. Значит, это интересно не только людям из футбола.

Есть много историй, связанных с вратарём Кабо-Верде Возиньей, и много человеческих историй. Всё получается. Уровень футбола во всём мире вырос — это показывает этот чемпионат. Хорошо, что все звёзды забивают — Месси, Холанд, Мбаппе, Кейн. Интересно смотреть за их гонкой. Футбольный болельщик доволен тем, как проходит чемпионат мира, и я в том числе», — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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