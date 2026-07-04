«Меня это бесит». Аршавин раскритиковал паузы на «водопой» на ЧМ-2026

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал введение пауз на «водопой» (hydration breaks) на чемпионате мира — 2026.

— Как боролись с жарой во время матчей?

— Где я находился, всё было достаточно комфортно. Даже в Майами и Лос-Анджелесе. Мы были в Нью-Йорке год назад, честно, там был ужас. Было очень жарко и невозможно выйти на улицу. В тех городах, которые я посетил, не было чего-то сверхъестественного. Может, в Нью-Йорке, где пройдёт финал чемпионата мира, будет тяжело. Там плохая погода для футбола. А в Мексике в это время сезон дождей. Так и было. Самая мягкая температура, где мы были, составляла 22-24°C. Пока я не сталкивался с жарой. Тем более сейчас ввели hydration break, поэтому футболистам чего жаловаться? Всё для них.

— Как оцените это нововведение на турнире?

— Меня это бесит. Считаю, что это ломает игру и её суть. Когда я играл, у нас никогда не было ни hydration break, ничего. И как-то все выжили и существуют до сих пор. Я скептически отношусь к этому. Понятно, когда есть жара 35°C и ты играешь в высокогорье, это одно. Но глобально не считаю, что это должно быть нормой, как это сделано на чемпионате мира — 2026, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.