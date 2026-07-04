Ван Дейк останется в «Ливерпуле», Ираола рассчитывает на капитана в новом сезоне — Пирс

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк не покинет клуб в летнее трансферное окно. 34‑летний защитник сейчас находится в отпуске и вернётся к предсезонной подготовке под руководством нового главного тренера Андони Ираолы, который рассчитывает на нидерландца в сезоне‑2026/2027, сообщает журналист Джеймс Пирс.

По его данным, предположения, что «Ливерпуль» может рассмотреть предложения по игроку, не соответствуют действительности. Ван Дейк выступает за мерсисайдцев с января 2018 года. В минувшем сезоне он провёл 55 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ван Дейк остаётся ключевой фигурой обороны «Ливерпуля», а его опыт и лидерские качества будут востребованы Ираолой, который вступает в первый сезон у руля команды.