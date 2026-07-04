Тимур Жамалетдинов перешёл в тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с нападающим Тимуром Жамалетдиновым.

29-летний футболист является воспитанником московских академий «Локомотива» и ЦСКА. В составе армейского клуба форвард выигрывал OLIMPBET Суперкубок России, становился серебряным призёром чемпионата страны, а также имеет опыт выступлений и забитых мячей в Лиге чемпионов. Ранее в своей карьере Жамалетдинов также выступал за польский «Лех», «Уфу», «СКА-Хабаровск», «Волгарь», ярославский «Шинник», «Знамя Труда» и «Челябинск». Кроме того, нападающий привлекался в юношескую и молодёжную сборные России.

В минувшем сезоне-2025/2026 Тимур принял участие в 18 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.