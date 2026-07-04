Матвей Сафонов рассказал, за кого переживает на чемпионате мира — 2026

Вратарь французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, как проводит летний отпуск, а также высказался о проходящем чемпионате мира — 2026.

«Отпуск проходит здорово. Стараюсь делиться им в соцсетях. Классно быть на родине, проводить здесь свободное время и начинать подготовку к новому сезону. Чемпионат мира, мне кажется, интересно проходит. С удовольствием люди смотрят. Футбол — такая вещь, что результаты могут быть разными, поэтому я не могу отдавать предпочтение конкретной сборной. Естественно, больше переживаю за своих ребят (игроков «ПСЖ». – Прим. «Чемпионата») и с удовольствием смотрю футбол», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.