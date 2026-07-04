Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов рассказал, за кого переживает на чемпионате мира — 2026

Матвей Сафонов рассказал, за кого переживает на чемпионате мира — 2026
Комментарии

Вратарь французского «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов рассказал, как проводит летний отпуск, а также высказался о проходящем чемпионате мира — 2026.

«Отпуск проходит здорово. Стараюсь делиться им в соцсетях. Классно быть на родине, проводить здесь свободное время и начинать подготовку к новому сезону. Чемпионат мира, мне кажется, интересно проходит. С удовольствием люди смотрят. Футбол — такая вещь, что результаты могут быть разными, поэтому я не могу отдавать предпочтение конкретной сборной. Естественно, больше переживаю за своих ребят (игроков «ПСЖ». – Прим. «Чемпионата») и с удовольствием смотрю футбол», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Журналист Le Parisien рассказал о будущем конкурента Сафонова в «ПСЖ» Шевалье
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android