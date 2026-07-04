Вратарь «ПСЖ» Сафонов рассказал об изучении французского языка

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов, перешедший в парижский клуб из «Краснодара» летом 2024 года, поделился подробностями изучения французского языка. Футболист признался, что ежедневное общение в иноязычной среде значительно ускоряет процесс адаптации.

«Во‑первых, вы не знаете французский, поэтому вам кажется, что я на нём хорошо разговариваю. Во‑вторых, я живу в соответствующей среде, общение на французском есть, поэтому адаптация проходит намного проще и намного проще начать использовать язык, когда он тебе нужен», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В завершившемся сезоне 27‑летний Сафонов провёл 27 матчей во всех турнирах, 12 из которых завершил без пропущенных мячей. В составе «ПСЖ» он выиграл Лигу 1 и Лигу чемпионов. Также голкипер является основным вратарём сборной России, за которую провёл 19 матчей.