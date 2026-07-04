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Матвей Сафонов: возможно, приду к тому, что попробую новые виды спорта как хобби

Матвей Сафонов: возможно, приду к тому, что попробую новые виды спорта как хобби
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Вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, готов ли попробовать себя в каких-либо видах спорта, кроме футбола.

«Мне интересны очень многие виды спорта, и во многих я хотел бы себя попробовать. Я бы сделал это, если бы не ограничение на экстремальные виды спорта. Всему своё время. Возможно, в какой-то момент я приду к тому, что попробую новые виды спорта или буду заниматься ими как хобби», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В сезоне-2025/2026 голкипер провёл 27 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он пропустил 28 голов и 12 раз отыграл «на ноль».

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