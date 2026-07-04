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Лионель Месси опубликовал пост о непростой победе Аргентины над Кабо-Верде на ЧМ-2026

Лионель Месси опубликовал пост о непростой победе Аргентины над Кабо-Верде на ЧМ-2026
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выход национальной команды в следующий раунд турнира. В матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 аргентинцы обыграли сборную Кабо-Верде со счётом 3:2 (1:0 д. вр.), Лионель Месси отметился голом, а также стал лучшим игроком матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Мы знали, что будет тяжело, но смогли перетерпеть и добиться своего. Двигаемся дальше…» — написал Лионель Месси в социальных сетях.

В следующей стадии 1/8 финала чемпионата мира — 2026 на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте сборная Аргентины встретится с Египтом во вторник 7 июля, в 19:00 мск. ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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