Лионель Месси опубликовал пост о непростой победе Аргентины над Кабо-Верде на ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал выход национальной команды в следующий раунд турнира. В матче 1/16 финала чемпионата мира — 2026 аргентинцы обыграли сборную Кабо-Верде со счётом 3:2 (1:0 д. вр.), Лионель Месси отметился голом, а также стал лучшим игроком матча.

«Мы знали, что будет тяжело, но смогли перетерпеть и добиться своего. Двигаемся дальше…» — написал Лионель Месси в социальных сетях.

В следующей стадии 1/8 финала чемпионата мира — 2026 на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте сборная Аргентины встретится с Египтом во вторник 7 июля, в 19:00 мск. ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде.