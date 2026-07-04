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Матч Франция — Парагвай в 1/8 финала ЧМ-2026 может пройти в экстремальную жару

Матч Франция — Парагвай в 1/8 финала ЧМ-2026 может пройти в экстремальную жару
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Матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Парагвая, запланированный на воскресенье, 5 июля, в Филадельфии, может пройти в условиях аномальной жары. Столбик термометра, по прогнозам, поднимется до 36 градусов по Цельсию в тени, а с учётом влажности температура будет ощущаться значительно выше, сообщает L'Équipe.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По данным издания, серьёзные опасения вызывает безопасность не только футболистов, но и зрителей на открытом стадионе «Линкольн Файнэншл Филд», не оборудованном системой климат-контроля. ФИФА планирует задействовать протоколы охлаждения, включая дополнительные паузы для приёма воды. В профсоюзе игроков FIFPRO и среди учёных эти меры уже назвали недостаточными — они настаивают на переносе матчей при температуре выше 28°C.

Согласно действующим правилам ФИФА игра может быть отложена, если температура по влажному термометру достигает 32°C. Однако на данный момент официального решения о переносе нет.

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