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Канчельскис: Кейн вошёл в историю своей страны и является легендой сборной Англии

Канчельскис: Кейн вошёл в историю своей страны и является легендой сборной Англии
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы нападающего сборной Англии Гарри Кейна на получение «Золотого мяча».

«Сейчас много претендентов на «Золотой мяч». Нападающие всегда будут претендовать на эту индивидуальную награду. Тем более когда забиваешь по пять голов на чемпионате мира. Будет тяжёлая борьба. Посмотрим, получится ли у Кейна выиграть «Золотой мяч». В любом случае он вошёл в историю своей страны и является легендой Англии.

Это то, что нужно для нападающего. Вспоминаю такого нападающего, как Ромарио. Он особо не бегал, но свои голы забьёт. Сейчас много претендентов на «Золотой мяч» — Мбаппе, Месси, Дембеле и другие футболисты. Давайте посмотрим, что будет дальше», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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