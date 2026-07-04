«То, что они сделали, войдёт в историю». Ибрагимович — о выступлении Кабо-Верде на ЧМ-2026

Экс-футболист Златан Ибрагимович прокомментировал выступление национальной команды Кабо-Верде на чемпионате мира – 2026. В 1/16 финала турнира сборная проиграла Аргентине со счётом 2:3 (0:1 д. вр.).

«Эти парни — герои. Они стали кумирами этого маленького острова, они звёзды. Важно отметить, что они не проиграли ни одного матча в основное время. В этом матче им почти удалось победить. Думаю, весь мир не верил, что это возможно, – вернее, только этот маленький остров в это верил.

Я на 200% уверен, что, когда они вернутся, их ждёт грандиозный праздник, торжественная встреча с красной дорожкой. То, что они сделали, войдёт в историю; они воплотили свою мечту в жизнь. У меня чуть не навернулись слёзы на глаза, потому что я наслаждался моментом, глядя на эти кадры. Они были так близки к успеху. Это футбол, это эмоции. Это то, что мы любим», – приводит слова Ибрагимовича RMC Sport.