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«То, что они сделали, войдёт в историю». Ибрагимович — о выступлении Кабо-Верде на ЧМ-2026

«То, что они сделали, войдёт в историю». Ибрагимович — о выступлении Кабо-Верде на ЧМ-2026
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Экс-футболист Златан Ибрагимович прокомментировал выступление национальной команды Кабо-Верде на чемпионате мира – 2026. В 1/16 финала турнира сборная проиграла Аргентине со счётом 2:3 (0:1 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Эти парни — герои. Они стали кумирами этого маленького острова, они звёзды. Важно отметить, что они не проиграли ни одного матча в основное время. В этом матче им почти удалось победить. Думаю, весь мир не верил, что это возможно, – вернее, только этот маленький остров в это верил.

Я на 200% уверен, что, когда они вернутся, их ждёт грандиозный праздник, торжественная встреча с красной дорожкой. То, что они сделали, войдёт в историю; они воплотили свою мечту в жизнь. У меня чуть не навернулись слёзы на глаза, потому что я наслаждался моментом, глядя на эти кадры. Они были так близки к успеху. Это футбол, это эмоции. Это то, что мы любим», – приводит слова Ибрагимовича RMC Sport.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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