Канчельскис: сборную Нидерландов подвела самоуверенность на чемпионате мира

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис подвёл итоги выступления европейских сборных на чемпионате мира 2026 года, отметив неожиданный вылет Германии и Нидерландов.

«Мне непонятно, как Германия и Нидерланды могли вылететь с чемпионата мира. Изначально было видно, что у немцев не тот состав — очень мало молодых футболистов. У команды поменялось поколение. А голландцы всегда были самоуверенными, что всё время выигрывают. Первый этап они прошли неплохо. А дальше самоуверенность их подвела. Это говорит о том, что уровень футбола в других странах развивается», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).