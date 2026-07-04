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Луис Диас высказался о своей форме и дал обещание болельщикам сборной Колумбии

Луис Диас высказался о своей форме и дал обещание болельщикам сборной Колумбии
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Вингер мюнхенской «Баварии» и сборной Колумбии Луис Диас оценил свои текущие кондиции на чемпионате мира — 2026.

«Моя уверенность в себе пока вернулась не полностью. Но я обещаю здесь колумбийскому народу: они не должны терять надежду. Я знаю, чего от меня ждут!» — приводит слова Диаса Actu Foot в социальной сети X.

На текущем чемпионате мира — 2026 на счету у Луиса Диаса четыре матча, в которых он забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Мексике, США и Канаде. В 1/8 финала турнира Колумбия сыграет со сборной Швейцарии на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере, 7 июля, во вторник (начало в 23:00 мск).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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