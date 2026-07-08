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Спартак — Рубин: во сколько начало товарищеского матча 2026, где смотреть прямую трансляцию

«Спартак» — «Рубин»: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 8 июля, состоится товарищеский матч между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Права на трансляцию товарищеского матча «Спартак» — «Рубин» в России принадлежат Okko.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
08 июля 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
0 : 0
Рубин
Казань, Россия

11 июля «Спартак» проведёт товарищеский матч с «Локомотивом». Игра пройдёт на домашнем стадионе железнодорожников «РЖД Арена». «Рубин» 11 июля встретится с самарскими «Крыльями Советов». Товарищеский матч пройдёт на базе казанского клуба.

По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. «Рубин» заработал 43 очка и расположился на восьмой строчке.

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Как появился «Спартак»:

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