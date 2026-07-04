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«Впиталось с генами отца». Аршавин рассказал, как у него возникла любовь к футболу

«Впиталось с генами отца». Аршавин рассказал, как у него возникла любовь к футболу
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о том, как в детстве у него зародился интерес к футболу. Он отметил, что увлечение игрой возникло благодаря отцу.

«Когда я начинал возиться с мячом — не было профессионального футбола. У меня папа играл в футбол, и я смотрел, а также возился с мячом за воротами. Наверное, впиталось с генами отца и с молоком матери», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Аршавин — бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита». Он завершил игровую карьеру в 2018 году и сейчас выступает в роли эксперта на телевидении.

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