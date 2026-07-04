«Спартак» — «Крылья Советов»: Ливай Гарсия вывел москвичей вперёд на 20-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Игра проходит на базе красно-белых в Тушине. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. На данный момент счёт 1:0 в пользу красно-белых.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
2-й тайм
1 : 1
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Гарсия – 20' 1:1 Баньяц – 54'
На 20-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Спартака» Ливай Гарсия.
2 июля московский «Спартак» провёл товарищеский матч со «Спартаком» из Костромы и одержал победу со счётом 1:0. 8 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» на своём домашнем стадионе «Лукойл Арена». Встреча начнётся в 19:30 мск.
По итогам минувшего сезона Мир РПЛ «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место. «Крылья Советов» заработали 32 очка и расположились на 11-й строчке.
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