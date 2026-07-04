«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 4 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и «Крылья Советов». Команды будут играть на базе в Тушине. Начало игры — в 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
04 июля 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
2-й тайм
1 : 1
Крылья Советов
Самара, Россия
1:0 Гарсия – 20' 1:1 Баньяц – 54'
Стартовые составы команд:
«Спартак»: Помазун, Литвинов, Бабич, Саусь, Зобнин, Пруцев, Массалыга, Жедсон, Дмитриев, Маркиньос, Гарсия.
«Крылья Советов»: Песьяков, Божин, Чернов, Ороз, Рассказов, Печенин, Витюгов, Бабкин, Баньяц, Олейников, Рахманович.
По итогам сезона-2025/2026 «Спартак» набрал 52 очка и занял четвёртое место, а «Крылья Советов» набрали 32 очка и заняли 11-е место в таблице МИР Российской Премьер-Лиги.
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