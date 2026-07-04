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«Били меня, а теперь просят фото». Месси — об игроках Кабо-Верде после матча ЧМ-2026

«Били меня, а теперь просят фото». Месси — об игроках Кабо-Верде после матча ЧМ-2026
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в послематчевом интервью пошутил о поведении футболистов Кабо-Верде, которые после завершения игры 1/16 финала чемпионата мира 2026 года стояли в очереди, чтобы сфотографироваться с футболистом. Аргентинцы победили со счётом 3:2, Месси отметился голом и голевой передачей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

«Те же, кто заставлял меня страдать на поле, теперь ждут, чтобы сфотографироваться и попросить автограф. Они также просили мою футболку… Но на поле только били меня», — приводит слова Месси GOAL.

Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала, где встретится с Египтом. Матч пройдёт 7 июля на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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