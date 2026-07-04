«Били меня, а теперь просят фото». Месси — об игроках Кабо-Верде после матча ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в послематчевом интервью пошутил о поведении футболистов Кабо-Верде, которые после завершения игры 1/16 финала чемпионата мира 2026 года стояли в очереди, чтобы сфотографироваться с футболистом. Аргентинцы победили со счётом 3:2, Месси отметился голом и голевой передачей.

«Те же, кто заставлял меня страдать на поле, теперь ждут, чтобы сфотографироваться и попросить автограф. Они также просили мою футболку… Но на поле только били меня», — приводит слова Месси GOAL.

Сборная Аргентины вышла в 1/8 финала, где встретится с Египтом. Матч пройдёт 7 июля на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.