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Андрей Аршавин рассказал, что ему дал опыт выступлений за «Арсенал»

Андрей Аршавин рассказал, что ему дал опыт выступлений за «Арсенал»
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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что ему дал опыт выступлений за лондонский «Арсенал».

«Опыт в «Арсенале» изменил. Я играл с лучшими футболистами и против лучших футболистов. Увидел, как работает лига, клуб, какие критерии. Увидел, как всё должно быть устроено. Понятно, что и за бугром есть минусы», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Аршавин выступал за лондонский клуб с 2009 по 2013 год. В составе «Арсенала» футболист провёл 144 матча, в которых забил 31 мяч и сделал 45 результативных передач. Также нападающий известен по выступлениям за «Зенит» и «Кайрат».

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