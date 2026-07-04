Андрей Аршавин: присутствие Роналду в сборной Португалии идёт больше во вред

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин оценил роль нападающего Криштиану Роналду в нынешнем составе сборной Португалии на чемпионате мира — 2026.

«Считаю, что присутствие Роналду в сборной идёт больше во вред. Он уже не тот. Из-за того, что потерял в скорости, — не может играть на своей позиции. Большие игроки нужны команде, но зависит от функционала. Но даже если они выиграют или нет, какая разница, что я говорю? Думаю, что они не пройдут Испанию», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В 1/8 финала чемпионата мира — 2026 сборная Португалии встретится с Испанией в понедельник 6 июля, начало матча в 22:00 мск.