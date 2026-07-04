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Андрей Аршавин: к стыду, после окончания карьеры не прочитал ни одной книжки

Андрей Аршавин: к стыду, после окончания карьеры не прочитал ни одной книжки
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин признался, что после завершения профессиональной карьеры не уделяет времени чтению, а также редко смотрит кино.

«Последний фильм, который я смотрел, — это «Аватар». Последнюю часть. Просто нет времени. К стыду, после окончания карьеры не прочитал ни одной книжки. Но вам это делать не советую. Нужно читать и смотреть», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Аршавин — бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита». Он завершил игровую карьеру в 2018 году и сейчас выступает в роли эксперта на телевидении.

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