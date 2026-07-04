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Андрей Аршавин назвал главного фаворита чемпионата мира — 2026

Андрей Аршавин назвал главного фаворита чемпионата мира — 2026
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Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин назвал главного фаворита чемпионата мира – 2026.

«Ставлю, что в финале будут играть Франция с Англией. Победит Франция», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В 1/8 финала сборной Англии предстоит сыграть с национальной командой Мексики 6 июля, сборная Франции встретится с Парагваем 5 июля. По мнению суперкомпьютера Opta, именно французы являются главными претендентами на титул: перед стартом 1/8 финала их шансы на победу увеличились до 28,89% (после группового этапа этот показатель составлял 18,66%).

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