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Алан Ширер ответил, как следует действовать «Ньюкаслу» после продажи Тонали

Алан Ширер ответил, как следует действовать «Ньюкаслу» после продажи Тонали
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер оценил ожидаемый переход полузащитника Сандро Тонали из «Ньюкасл Юнайтед» в «Тоттенхэм Хотспур».

«Ничего не имею против ухода Тонали из «Ньюкасла». Как я уже говорил, если «Ньюкасл» установит сумму трансфера в трёхзначном размере и будет придерживаться её, то это нормально, это клуб и получил. Прошлый сезон в его исполнении вряд ли можно назвать впечатляющим.

Мы не увидели того Тонали, которого застали сезоном ранее, ведь тогда он был просто невероятен. Сандро не достиг своих же высоких стандартов в прошлом сезоне. Поэтому здорово, что за Тонали получится выручить так много денег, это хорошая сделка для «Ньюкасла».

Теперь клубу нужно с умом воспользоваться этими финансами. Судя по всему, команда сделает ставку на молодых и голодных до побед футболистов стоимостью £ 30-40 млн. Если так и будет, то меня это устроит», — приводит слова Ширера Tribal Football.

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